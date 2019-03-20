0553 313 94 23

Taşdelen, STK temsilcileriyle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:24
Taşdelen, STK temsilcileriyle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren Türkiye Körler Vakfı ile Gümüşhane Torul Yalınkavak Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Belediye başkanlığında geçirdiği 5 yılın ardından yeniden aday gösterilen Taşdelen, önümüzdeki dönemde de geçmiş 5 yılda olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişkiler içerisinde olacaklarını belirtti. Başkan Taşdelen, çevre illerden gelip Ankara’da hayatlarını sürdüren insanların dernek ve vakıf aracılığıyla birliktelik sağladığını dile getirdi. Türkiye Körler Vakfı temsilcilerini Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda ağırlayan Taşdelen’e Vakıf Başkanı Melahat Altınbaş katkılarından dolayı plaket takdim etti.


Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen, Sancak ve çevresinde ilklere ve rekorlara imza attıklarını sözlerine ekledi. Sancak ve çevresinde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, Zafer ve İnönü Parkları, Erdal İnönü Yüzme Havuzu bölgenin çehresini değiştirdiklerini aktaran Taşdelen, çalışmalarının artarak süreceği müjdesini verdi.


Buluşmaya derneğin Çankaya Şube Başkanı Sabri Balaban, Sancak Mahallesi Muhtarı Serap Mohammed ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Sona Erdi
    1. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    2. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    3. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    4. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    6. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    7. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    8. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    9. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    10. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    11. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    12. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    13. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    14. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    15. Danimarka parlamentosunda bebek..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil..
    17. AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı
    18. Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
    19. Varis tedavisi kişiye özel olmalı
    20. Başkan Altay, şehit ailelerini ziyaret..
    21. Muhtarın dikkati felaketi önledi
    22. Osman Haymana, "Talas’a Belediye..
    23. "Martın sonu bahar olmayacak"
    24. Putin: "Kazakistan ile ilişkilerimizin..
    25. Fenomen olmaya çalışan magandanın..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı..
    27. UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun..
    28. "Hizmet edilsin diye gönderdiğimiz..
    29. Devlet Bahçeli'den şampiyonluk yorumu
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin