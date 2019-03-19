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Taşdelen: “Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın önsözüdür”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 12:41
Taşdelen: “Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın önsözüdür”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile birlikte şehitler için lokma dağıttı. Başkan Taşdelen, şehitler anısına verdiği akşam yemeğinde deşehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile birlikte şehitler için lokma dağıttı. Sakarya Caddesi’nde Çanakkale Şehitleri anısına saygı duruşu ile başlayan törende bir konuşma yapan Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Atay, Çanakkale Zaferi’nin tebayı millet yapan destanlar manzumesi olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve çalışanlarına teşekkür etti.


Çanakkale Zaferi’nin ne kadar anlatılsa da eksik kalacağına vurgu yapan Alper Taşdelen, “Çanakkale Zaferi, dünya tarihini değiştiren zaferlerden biridir. 1. Dünya Savaşı’nda galip devletler Çanakkale’den geçmeyi başarabilseler dünyanın tarihi çok farklı çizilecekti. Türk milleti orada direncini gösterdi ve ‘Çanakkale Geçilmez’ dedi. Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. ‘Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır’ diyen Mehmet Akif’i de hatırlatarak bize bu toprakları vatan yapmış şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Biz Çanakkale Zaferini bir millet olarak verdik, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Çanakkale Şehitliklerini ziyaret ettiğinizde Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ıyla bir milletin vatanını nasıl savunduğunu görürsünüz. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımızın da önsözüdür. Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin de aslında ilk kurtuluş savaşıdır. Şunu herkes bilsin ki, bu millet vatan toprağı ve bağımsızlığı için kendini ortaya koyan bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla bayrağıyla sonsuza dek yaşayacaktır. Bu vatan için şehit düşen tüm vatan evlatlarını rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.


Törenin ardından vatandaşlara Çanakkale tabyalarında olduğu gibi lokma ve üzüm hoşafı dağıtıldı.



Şehit ailelerini ve gazileri ağırladı


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için bir davet düzenledi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’ndan katılımcıların olduğu gecede dua edilmesiyle başladı.


“Bu toprakları bize vatan yapan kahramanların kıymetli aileleri hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz” sözleriyle başladığı konuşmasında, “Çanakkale Zaferi, yedi düvele karşı bu vatanın evlatlarının kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi’nde bir yiğit askeri dahiliğiyle öne çıkmıştır. O yiğidin adı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu milletin kahramanlıkları Çanakkale Zaferi’nden sonra da her zaman devam etmiştir. 40 yıldır ülkemizde devam eden terör belasına karşı yine aynı kahramanlıkları gösteren bu milletimiz şehitler verdiğinde vatan sağ olsun demeyi bilmiştir. Gazilerimiz gözünü kırpmadan bu mücadelenin içinde yer almıştır. O nedenle ben, bu milletin ferdi olmaktan gurur ve onur duyuyorum” dedi.


Konuşmasının ardından, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Şuayip Akyürek Alper Taşdelen’e plaket sundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:41
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