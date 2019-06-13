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Taşdelen Anadolu OSB yönetimi ile bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ile makamında bir araya geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Taşdelen Anadolu OSB yönetimi ile bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ile makamında bir araya geldi. Ankara’nın önemli sanayi hamlesi Anadolu OSB hakkında bilgi alan Taşdelen, kent için kentte üretim projelerinin her türünün desteklenmesine vurgu yaptı.


Başkan Taşdelen’i ziyaret ederek Ankara’nın önemli sanayi projesi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Maliköy’de 4 bin 500 hektar alan üzerine kurulu sanayi bölgesinde son noktaya geldiklerini ve 70’in üzerinde büyük kuruluşun üretim faaliyetlerine başladığından söz etti. Çalışanlar için 15 bin kişinin yaşamasını öngörerek başlattıkları konut projesinde ve iş garantili eğitim verecek olan meslek yüksekokulu binasında son noktaya geldiklerini ifade eden Tuncay, Koru Metro İstasyonu ring aktarımı ve Polatlı - Kayaş banliyö seferleriyle Çankaya’ya komşu bir sanayi kenti olmaya aday olduklarını ifade etti.


Gelişmelerden duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Taşdelen, kentin her anlamda yeterliliğini sağlamak için eğitim başta olmak üzere tarım ve sanayi alanındaki projelerin geliştirilmesi, istihdamın desteklenmesi gerekliliğine inandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin de üretimi destekleyen, şeffaf katılımcı bir anlayışla yönetildiğine vurgu yapan Taşdelen, Tuncay tarafından getirilen yerel yönetimler ve yerel sanayi kuruluşlarının işbirliği teklifine sıcak baktıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:31
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