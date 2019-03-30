Taşçı’dan coşkulu miting Oltu Büyük Birlik Partisi’nce Oltu’da düzenlenen mitinge katılım oldukça yoğun oldu.

Oltu Büyük Birlik Partisi’nce Oltu’da düzenlenen mitinge katılım oldukça yoğun oldu.

Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan adayı Nejmettin Taşçı, Oltululara karanfil atarak selamladı. Oltululara hitap eden Taşçı, “Geçmişte Oltu Belediye Başkanlığım süresince Oltu’ya çok güzel hizmetler yaptım. Bugün yine karşınızdayım ve Oltu’muza sizlerle birlikte çok güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Mitingde meclis üyeleri de halka tanıtıldı.

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