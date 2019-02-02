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TASAV Makale Yarışması Ödül Töreni

TASAV tarafından "Kuruluşunun 50. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milliyetçiliği" konulu makale yarışmasının ödülleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı törenle sahiplerini buldu - TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu:- "Türk siyasi hayatında önemli sorumluluklar yüklenmiş olan MHP, fikri ve siyasi çetin imtihanlardan geçmiş, karşılaştığı engelleri, uğradığı ihanetleri aşa aşa bugünlere gelmiştir"

02 Şubat 2019 Cumartesi 21:17
TASAV Makale Yarışması Ödül Töreni

ANKARA (AA) - Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından "Kuruluşunun 50. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milliyetçiliği" konulu makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

MHP'nin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül törenine, Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Başkanlık Divanı ve MYK üyeleri ile milletvekilleri katıldı.

Bahçeli, tören öncesinde kuruluşundan bugüne MHP'nin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu, törende yaptığı konuşmada, MHP'nin tarihçesine ilişkin bilgi verdi.

Aksu, "Türk siyasi hayatında önemli sorumluluklar yüklenmiş olan MHP, fikri ve siyasi çetin imtihanlardan geçmiş, karşılaştığı engelleri, uğradığı ihanetleri aşa aşa bugünlere gelmiştir. Siyasetinin merkezine hep Türk devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma ülküsünü koymuş, bu anlayışla da ülkemizin istikrarına, demokrasinin gelişip kurumsallaşmasına ve milletimizin refahına katkı sağlama gayretinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

MHP'nin Alparslan Türkeş'in, "yüksek ülkü ve idealleri", Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben" düsturuyla emin ve ehil ellerde yaşatılıp, daha yükseklere taşındığını anlatan Aksu, MHP'nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla TASAV olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Bu kapsamda panel, Türkiz dergisinin 50. yıl özel sayısı, 50. Yıl Almanağı, resim sergisi ve makale yarışması düzenlediklerini belirten Aksu, Devlet Bahçeli'ye katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kuruluştan bu yana birlikte çalıştıkları herkese, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür eden Aksu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Mareşal Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı ve Alparslan Türkeş ile şehitlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından makale yarışmasını kazanan 5 kişiye ödülleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildi.

Buna göre, birincilik ödülüne, "Demokratik Milliyetçilik Bağlamında MHP'nin Soğuk Savaş Sonrası Dönem Dış Politika Analizi" makalesiyle Mehmet Şahin, ikincilik ödülüne "Türk Milliyetçiliğinde Devlet Anlayışı ve Siyasal Hayatın Gelişiminde MHP'nin Etkisi" makalesiyle Abdullah Cüneyt Küsmez, üçüncülük ödülüne "Türk Gençliğinin Yetiştirilmesinde ve Milli Bilinç Kazanmasında MHP'nin Rolüne İlişkin Bir Saha Araştırması" makalesiyle Yeliz Özkan, mansiyon ödüllerine ise Göktürk Yılmaz ve Fevzi Fırat Gözüyeşil layık görüldü.

TASAV Başkanı Aksu, tören sonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye plaketle 50. Yıl Almanağı ve Türkiz dergisinin 50. yıl özel sayısını armağan etti.

Törende, MHP'nin tarihçesini anlatan kısa film de gösterildi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 21:17
  1. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
  2. makale yarışması
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV)

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