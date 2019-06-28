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Tasarruf miktarı düşen Türkiye'de, tasarruf planı yükselişte

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması sonuçlarına göre, hane halkının tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre gerileyerek yüzde 16,1'den yüzde 14,2'ye indi, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 26,1'den yüzde 30,5'e çıktı-ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz:- "Gelecek 3 ay içinde tasarruf yapmayı planlayanların oranının bu dönem de yükselmesi tasarruf sahipliğinin ilerleyen dönemde artacağını işaret ediyor"

28 Haziran 2019 Cuma 11:02
Tasarruf miktarı düşen Türkiye'de, tasarruf planı yükselişte

İSTANBUL (AA) - "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması (TTEA)" sonuçlarına göre, hane halkının tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre gerileyerek yüzde 16,1'den yüzde 14,2'ye indi, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 26,1'den yüzde 30,5'e yükseldi.

ING Türkiye'den yapılan yazılı açıklamayla, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılının Ekim ayından bu yana Ipsos Araştırma firması ile birlikte yürütülen "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın (TTEA) 2019 birinci çeyrek sonuçlarını açıklandı.

Sonuçlara göre, hane halkının tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre gerileyerek yüzde 16,1'den yüzde 14,2'ye inerken, son 3 dönemdir gerilemekte olan tasarrufu olmayanlar arasında yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bu dönem yeniden yükselişe geçti ve yüzde 26,1'den yüzde 30,5'e çıktı.

Tasarrufu olmayanların ilk sırada sunduğu "tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı" gerekçesinin oranı, 2019'un birinci çeyreğinde yüzde 87'den yüzde 80'e inerken, buna karşılık, borçlarından dolayı tasarruf edemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 12'ye yükseldi.

Çocuklu bireyler arasındaki tasarruf sahipliği oranı yüzde 13'le bir önceki çeyrekle aynı kalırken, çocuksuz bireylerde bu oran 4 puan gerileyerek yüzde 17 olarak gerçekleşti.

En çok tercih edilen tasarruf aracı olan bireysel emeklilik fonları, geçen yılın son çeyreğine göre 2 puan artarak yüzde 32'ye yükselirken, yastık altı altın ve nakit tercihi 4 puan artışla yüzde 20'den yüzde 24'e yükseldi.

Döviz vadeli hesap ise yüzde 6 ile geçen yılın son çeyreği ile aynı seviyede kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için öneli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarruf yapmak bir alışkanlık. Araştırmanın sonuçları, tasarruf sahipliği oranındaki azalışa karşın tasarruf yapanlar içinde düzenli tasarruf yapanların oranının yılın ilk çeyreğinde sabit kaldığını gösteriyor. Buna ek olarak, gelecek 3 ay içinde tasarruf yapmayı planlayanların oranının bu dönem de yükselmesi tasarruf sahipliğinin ilerleyen dönemde artacağını işaret ediyor. ING Türkiye olarak Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol alıyoruz. Turuncu Hesap ürün grupları ve Turuncu Ekstra gibi programlarla bu hedefi destekliyor, müşterilerimizi tasarrufa teşvik ediyoruz."



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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:02
  1. Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması

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