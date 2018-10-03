Tasarruf edebiyatı yapan sözde halkçı! Kılıçdaorğlu, otopark açmaya özel jetle gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD saldırısı sonrası ekonomide yaşanan dalgalanmaları bahane ederek, devlette tasarrufa gidilmesi gerektiğini söylese de yaptığı harcamalardan vazgeçmedi.

Devletin yeni ekonomi politikası: Tasarruf dönemi

Partisinin grup toplantısında devlette tasarruf önlemleri alınmadığını savunan CHP lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 76 milyar TL'lik tasarruf önlemlerini hiçe saydı.

Özel jetle gitti

Çanakkale'de bir takım açılışlara katılmak üzere yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yolculuk için özel jeti tercih etti.

Otopark açılışı

Çanakkale'de CHP'li heyet tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, otopark ve kreş açılışlarına katılacak.