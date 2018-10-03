Tasarruf edebiyatı yapan sözde halkçı! Kılıçdaorğlu, otopark açmaya özel jetle gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kuru kuruya muhalefet yapmak için olur olmaz konularda kesintiye gidilmesi gerektiğini savunup tasarruf edebiyatı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'ye özel jetle gitti.03 Ekim 2018 Çarşamba 14:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD saldırısı sonrası ekonomide yaşanan dalgalanmaları bahane ederek, devlette tasarrufa gidilmesi gerektiğini söylese de yaptığı harcamalardan vazgeçmedi.
Devletin yeni ekonomi politikası: Tasarruf dönemi
Partisinin grup toplantısında devlette tasarruf önlemleri alınmadığını savunan CHP lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 76 milyar TL'lik tasarruf önlemlerini hiçe saydı.
Özel jetle gitti
Çanakkale'de bir takım açılışlara katılmak üzere yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yolculuk için özel jeti tercih etti.
Otopark açılışı
Çanakkale'de CHP'li heyet tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, otopark ve kreş açılışlarına katılacak.
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