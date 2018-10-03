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Tasarruf edebiyatı yapan sözde halkçı! Kılıçdaorğlu, otopark açmaya özel jetle gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kuru kuruya muhalefet yapmak için olur olmaz konularda kesintiye gidilmesi gerektiğini savunup tasarruf edebiyatı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'ye özel jetle gitti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:36
Tasarruf edebiyatı yapan sözde halkçı! Kılıçdaorğlu, otopark açmaya özel jetle gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD saldırısı sonrası ekonomide yaşanan dalgalanmaları bahane ederek, devlette tasarrufa gidilmesi gerektiğini söylese de yaptığı harcamalardan vazgeçmedi.

Devletin yeni ekonomi politikası: Tasarruf dönemi 

Partisinin grup toplantısında devlette tasarruf önlemleri alınmadığını savunan CHP lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 76 milyar TL'lik tasarruf önlemlerini hiçe saydı.

Özel jetle gitti 

Çanakkale'de bir takım açılışlara katılmak üzere yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yolculuk için özel jeti tercih etti.

Otopark açılışı 

Çanakkale'de CHP'li heyet tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, otopark ve kreş açılışlarına katılacak.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:36
  1. Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de
  2. CHP
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. berat albayrak
  5. en son haber

YORUM YAZ

  • Aykan Yildirim. Aykan Yildirim. 45 dk önce
    Beyefendi elenizesağlık içimden geçenleri yazmışsınız. ..
  • ayhan adnanayhan adnan55 dk önce
    Şimdi Jet var, jetçik var. Beş altı kişilik uçağa jet denilmez, jetçik denilir. 400 yolcu kapasiteli,18 kişilk mürettebatlı, revirli, yatak odalı uçağa da jet denilmez, israf denilir. Yukarıda Allah C.C. var. Kılıçdaroğlunu gram sevmem ama şunu da haber yapıp güvenirliğinizi daha da azaltmayın.
  • hırsız kılıçdaroğlu!hırsız kılıçdaroğlu!57 dk önce
    kılıçdaroğlu ailemi dolandırıp dedemden kalma araziyi cebellezi etti. dava açacağım kendisine.
  • bozkurt1071bozkurt10711 sa önce
    Devletin parası değilya siz trt yi yazsanızya kardeşim 200 tane lüks araç ...
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