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Tasarımın incelikleri ve yeni ürün sırları konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi organizasyonunda küresel çapta başarı için tasarım konulu seminer gerçekleştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:05
Tasarımın incelikleri ve yeni ürün sırları konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi organizasyonunda küresel çapta başarı için tasarım konulu seminer gerçekleştirildi.


Seminerin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Başkanı Ertuğrul Tezgören, “Mobilya işine soyunduğum zaman Ar-Ge yapacaksın dediler. Biz de hiç düşünmeden kopyalama yaptık ve başarısız olduk. Ne zaman ki küçük de olsa farklı tasarımlar yapsak o zaman güzel sonuçlar aldık. İlerlemeye başladık. Fakat bu anlamda yolumuz uzun. Ar-Ge ve tasarımı üzerine daha çok çalışmamız gerek. Eminim ki bu konuda yapılan toplantı ve eğitimler ile ufkumuz açılacak ve bizlere değer katacaktır” şeklinde konuştu.



“ESO bize ışık tuttu”


ARTFUL İç Mimarlık ve Tasarım-Ece Yalım Tasarım Stüdyosu yetkilileri hakkında seminer öncesi bilgilendirmede bulunan ESMOS Üyesi Göksal Günaydın, “Daha önce İnegöl’de düzenlenen bir sempozyumda Ece Hanım’ın bir sunumu vardı doğru tasarımla işin ne kadar başarılı olunduğunu anlattığında Eskişehirli arkadaşlarımızın da bu sunumu dinlemeleri gerektiğini düşündüm. Eskişehir Sanayi Odası da bu konuda bize ışık tuttu ve ESO’da tasarım yöntemleri anlamında önemli olan bu sunumu dinledik. Ece ve Oğuz Yalım’ın iki firmaları var kendileri hem iç mimari tasarımları hem de her türlü ürün tasarımları faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu konuda bizlere yol göstereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Hikayesi olan ürünler”


Tasarım üzerine gerçekleştirilen sunumda önemli olanın tasarımcı ve sektör kişilerinin kol kola girerek takım halinde hareket etmesi olduğunu söyleyen Ece Yalım, “Bizler ürünleri çiziyoruz ama üretilmediği zaman bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan tasarım ve sektörün kol kola girerek hareket etmesi, tam anlamıyla yeni bir ürün yapmaya odaklanması. Günümüzde gelişen teknolojinin bizlerden istekleri var. Yüzlerce ürün arasından form değişikliği yapmak yeni bir ürün yapmak anlamına gelmiyor. Yeni ürün; çağa uygun ürünler üretmek, yeni bir şeyler ortaya koymaktır, bir hikayesi olandır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:05
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