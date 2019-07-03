Tasarımda 2020 yılı akımı masaya yatırıldı

Uşak Seramik tasarım ve ihracat ekibi, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması’ çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Ziyarette tasarım alanında 2020 yılı trendleri (akımı) masaya yatırıldı.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen toplantıda karşılıklı olarak bilgi alışverişi yapıldı. DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uşak Seramik yetkilileri ihracat kapasitelerinin artması ve önümüzdeki eylül ayında İtalya’da gerçekleştirilecek olan Cersai Fuarı için tasarım taleplerini Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezine ilettiler.

Toplantıda, 2020 yılı trendleriyle birlikte müşteri portföyüne göre hangi ürünlerin olabileceği, tasarımların müşteri beklentilerini karşılayacak biçimde gösterdiği değişim hakkında bilgi alışverişi yapıldı. İki kurum arasında yapılacak olan işbirliği detaylandırıldı.

Toplantıya Tasarım Merkezinden Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, Dr. Öğretim Üyesi Müge Tarhan, Öğretim Görevlisi Ceyda Sıkı ve Öğretim Görevlisi Gülçin Çavdar, Uşak Seramik fabrikasından Ufuk Gök, Nurten Tuncer Koçarslan, Gürkan Elbir ve Özlem Çağlayan katıldı.