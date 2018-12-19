Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, bu kez Sudi Etuz'un yaratıcısı Şansım Adalı'nın özel kreasyonunu moda tutkunlarına sunuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, tasarımcı iş birliklerine bir yenisini eklerken özgün ve genç isimleri tercih eden, e-ticarette modanın öncüsü Morhipo.com, bu kez Sudi Etuz'un yaratıcısı Şansım Adalı'nın özel kreasyonunu moda tutkunlarına sunuyor.



Yeni yıl davetlerinde fark yaratma hedefiyle, sadece Morhipo.com müşterilerine özel hazırlanan Morhipo x Sudi Etuz koleksiyonu satışa sunuldu. Sudi Etuz'un çarpıcı ve sıra dışı stilini yansıtan bu özel koleksiyon, kısa ve uzun elbiseler, pantolon ve etekler, gösterişli bluzlar ve aksesuarlar olmak üzere toplam 45 parçadan oluşuyor.



Morhipo x Sudi Etuz koleksiyonu, Şansım Adalı'nın imzası olan tül detaylarını, sezonun en gözde dokularından göz alıcı kadifeleri, kadınsı bir silüet yaratmaya yardımcı korse oyunlarını, payetlerin ışıltısını taşıyor. Siyah ve lacivert gibi gece davetlerinin vazgeçilmez renklerinin yanı sıra fuşya, lame gibi Sudi Etuz klasiği renklerle zenginleşen koleksiyon, hareketli, enerjik ve neşeli bir yeni yıl coşkusuna sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şansım Adalı "Tasarımlarımı geniş kitlelerle buluşturmak, Morhipo.com'un modayı seven genç müşterilerine dokunmak, bugüne kadar Sudi Etuz ile tanışmamış insanlara erişmek benim için çok heyecan verici. Modanın demokratikleşmesi adına erişilebilir tasarım işbirliği projelerini çok önemsiyorum. E-ticarette modanın öncüsü Morhipo.com ile işbirliği yapmak benim için ayrıca değerli. Boyner Grubu'nun perakendedeki deneyimi ve Morhipo.com'un modadaki uzmanlığı, Sudi Etuz tasarımlarını ulaşılabilir fiyatlarla geniş kitlelerle buluşturmak için kesinlikle doğru adres." ifadelerini kullandı.