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Tasarımcı Murat Aytulum’un 30 parçalık defilesi alkış aldı

30 parçalık ’Hafıza’ koleksiyonuyla defile gerçekleştiren tasarımcı Murat Aytulum, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

22 Mart 2019 Cuma 12:22
Tasarımcı Murat Aytulum’un 30 parçalık defilesi alkış aldı

30 parçalık ’Hafıza’ koleksiyonuyla defile gerçekleştiren tasarımcı Murat Aytulum, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Koleksiyon; deri üzerine yaptığı ve çoğu ilk kez uygulanan çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilen parçalardan oluşuyor.



Ünlü tasarımcı Murat Aytulum, hazırladığı 30 parçalık ’Hafıza’ koleksiyonuyla gerçekleştirdiği defile izleyicilerden büyük alkış aldı. Koleksiyon, matematik dilinin şiirselleştirilmesi ve doğadan gelen ilham ile belleğe kazınmasını sağlayan siyah, beyaz, pudra ve ‘Rose Gold’ tonlarında 30 parçalık el işçiliği ile yapılmış çok özel parçalardan oluştu. Tasarımcı Aytulum, koleksiyonda kendi geçmişinde matematik ile olan bağını bir yandan reddederken diğer yandan hayatın her alanında var olan matematiğin önemini de kabulleniyor.



Pi sayısına ve sonsuzluğa göndermeler


Koleksiyonda kullanılan kara tahta efektlerle, hafızanın derinlerinde yer alan ve silinemeyen sonsuz izleri deri üzerinde yeniden canlandırarak Pi sayısına ve sonsuzluğa göndermeler de yapıldı. Ayrıca; doğada ve yaşamda var olan matematiği deri üzerine çalıştığı metal krok’larla betimleyen tasarımcı, anlaşılmayı bekleyen geçmişin yer aldığı hafızanın romantik köşelerini tüy detaylarla gün yüzüne çıkardı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:22
  1. doğa

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