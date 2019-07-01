Tasarım beceri atölyesi kursiyerleri sertifikalarını aldı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2023 eğitim vizyonu kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde faaliyete geçirilen tasarım beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenlere yönelik Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Tasarım Beceri Atölyesi Eğitimleri kursuna katılanlar sertifikalarını aldı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen kapanış töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bilgiyi ezberleten değil, bilgiyi severek öğreten ve aynı zamanda düşündürerek geleceğe algı üreten yeni bir nesil yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Öğretmenlere bilgiyi ezberletmek yerine sevdirerek, düşündürerek öğretmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Gür, “Ezberleten değil çünkü ezber bilgi çok kısa sürede eskiyor. İki açıdan tehlikeli 1900’lü yılların başına kadar ortalama olarak bilginin ömrü 4,5-5 yıl iken şu anda günlere düştü. 2020 yıllarının sonunda bilgimizin yarılanma ömrü 0.2 yıl yani 72 gün. Sizin verdiğiniz ezber bir bilgi 72 gün sonra demode olacak. Biz bilgiyi ezberletmeyeceğiz, tam tersine düşündürerek bilgi etme yollarını çocuklarımıza öğreteceğiz” dedi.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar projede yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Hem Gaziantep Eğitim Fakültesi hem de Gaziantep Üniversitesi olarak yarınlarımızı emanet ettiğimiz, yarınlarımızın inşa mimarı olan sizlere yapabileceğimiz katkının niteliği, mahiyeti ne olursa olsun yer almaktan çok mutluluk, gurur duyacağız. Eğitimlerin sadece bu iki haftalık sürede kalmasını istemiyoruz. Bu eğitimleri yıl içine yaymak istiyoruz.Niyetimiz, bu Tasarım Beceri Atölyeleri bundan sonra yapacağımız zamana yayılmış, uzun soluklu, katma değeri yüksek ve ürüne dönüşecek çalışmaların sergilendiği bir projenin ilk adımları olsun istiyoruz. Sadece ilimiz için değil, Türkiye çapında da örnek gösterilecek, ilham verecek başkalarının da ne yapabilirim arayışına yöneltecek türden önemli bir adım olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rüstem Yanar da, sürekli eğitim merkezi olarak uzun yıllardan beri eğitim ve kurslar açtıklarını ama ilk defa bu kadar geniş bir kitleye eş zamanlı olarak eğitim verdiklerini belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, MEB’in 2023 eğitim vizyonu kapsamında hedefler koyduklarını söyleyerek, bu konuda projeler geliştirmeye gayret ettiklerini ifade etti. Üniversitelerle iş birliği yapmaya başladıklarını anlatan Mete, çalıştaylar düzenlediklerini, buradan çıkan raporları değerlendirdiklerini kaydetti. Mete, üniversitelerle bir araya geldiklerini aktararak, "Üniversitelerin genç kadrosu var. Operasyonel gücü çok yüksek. Biz de istekli, gelişime, yeniliğe açığız. Yapacak çok işimiz var. Sizlerin gözlerindeki ışığı gördük. Bu eğitimin temel kazançlarından biri üniversite ve okulları buluşturmaktı. Bu proje başlangıç oldu. Yarınlarımızı inşa eden öğretmenlerin potansiyellerini keşfetme imkanı ortaya çıktı. Öğretmenlerin yeniden üniversite ortamında bulunması çok iyi oldu. Bu proje, çocuklarımızı hayata hazırlayan donanımlı öğretmenlerimizin sayısının artması bakımından bir başlangıç olacak” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Ses Eğitimi ve Beden Perküsyonu Atölyesi ve Drama Atölyesi katılımcıları performanslarını sergiledi. Tasarım Beceri Atölyelerinde eğitim veren Gaziantep Üniversitesi akademisyenlerine Rektör Prof. Dr. Ali Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tasarım Beceri Atölyesi Sergisi açılışı sonrasında alanında yetişmiş akademisyenlerden iki hafta boyunca 15 ayrı programda eğitim alan 340 öğretmene sertifikaları verildi.