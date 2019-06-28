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Tasarım beceri atölyelerinin öğretmen kadrosu genişliyor

Gaziantep'te, MEB'in "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde faaliyete geçirilen tasarım beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenlere yönelik, Gaziantep Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kurslara katılanlara sertifikaları törenle verildi

28 Haziran 2019 Cuma 13:43
Tasarım beceri atölyelerinin öğretmen kadrosu genişliyor

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde faaliyete geçirilen tasarım beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenlere yönelik, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Tasarım Beceri Atölyesi Eğitimleri" kursuna katılanlar sertifikalarını aldı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sevdirerek, eğlendirerek eğitim verilen bir model oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğretmenlere bilgiyi ezberletmek yerine sevdirerek, düşündürerek öğretmeleri tavsiyesinde bulunan Gür, şöyle devam etti:

"Ezber bilgi kısa sürede eskiyor. O zaman biz bilgiyi ezberletmeye değil elde etme yollarını öğreteceğiz. Siz sürekli dışarıdan ezber bilgiyi verirseniz beyin niye düşünsün? Bir süre sonra körelecek, fonksiyonunu yitirecek. Çocuklara düşünmeyi öğretmeliyiz. Bizler sokakta oynarken, öğrenirken şimdiki çocuklar teknolojiye bağımlı yaşıyor, evlere hapsediliyor. Ne zaman eğlenecekler? Düşünmeyi öğretirken eğlendirelim. Gülsün, eğlensin başarının hazzını yaşasın. Bu programa başlarken çok konuştuk, tartıştık. Gördük ki hocalarımız istekli, arzulu. İnşallah bu programlar devam eder."

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hedefler koyduklarını belirterek, bu konuda projeler geliştirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Üniversitelerle iş birliği yapmaya başladıklarını anlatan Mete, çalıştaylar düzenlediklerini, buradan çıkan raporları değerlendirdiklerini kaydetti.

Mete, üniversitelerle bir araya geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Üniversitelerin genç kadrosu var. Operasyonel gücü çok yüksek. Biz de istekli, gelişime, yeniliğe açığız. Yapacak çok işimiz var. Sizlerin gözlerindeki ışığı gördük. Bu eğitimin temel kazançlarından biri üniversite ve okulları buluşturmaktı. Bu proje başlangıç oldu. Yarınlarımızı inşa eden öğretmenlerin potansiyellerini keşfetme imkanı ortaya çıktı. Öğretmenlerin yeniden üniversite ortamında bulunması çok iyi oldu. Bu proje, çocuklarımızı hayata hazırlayan donanımlı öğretmenlerimizin sayısının artması bakımından bir başlangıç olacak."

Konuşmaların ardından alanında yetişmiş akademisyenlerden iki hafta boyunca 15 ayrı programda eğitim alan 340 öğretmene sertifikaları verildi.

"Ses Eğitimi ve Beden Perküsyonu" dalında eğitim alan öğretmenler de gösteri sundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:43
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