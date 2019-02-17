Tasarım-Beceri Atölyeleri öğretmenleri eğitime hazır

İSTANBUL (AA) - Tasarım-Beceri Atölyeleri'nde görev alacak öğretmenler için düzenlenen ilk yetiştirme kursu tamamlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da pilot uygulamaları 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlayacak olan Tasarım-Beceri Atölyeleri, ilk olarak Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu, Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu ve Başakşehir Toki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulacak.

Bu okullardaki yönetici ve öğretmenler için Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde "Tasarım-Beceri Atölyeleri'nde Görev Alacak Öğretmenleri Yetiştirme Kursu" düzenlendi.

MEB Tasarım Beceri Atölyeleri Çalışma Ekibi tarafından verilen eğitimlerde, Tasarım-Beceri Atölyeleri'nin temel yapısı ve kurgusu üzerinde duruldu. Akademisyenler ise öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği yerler şeklinde inşa edilecek olan atölyelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

- "Atölyelerimiz bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacak"

"Tasarım-Beceri Atölyeleri'nde Görev Alacak Öğretmenleri Yetiştirme Kursu"nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, temel eğitim kurumlarında oluşturulacak atölyelerin 2023 Eğitim Vizyonu açısından önemli olduğunu belirtti.

Atölyelerin eğitim sistemine getireceği yeni bakış açısına değinen Yazıcı, "Çocuklarımızın yetenekleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin onlara pratik bir şekilde kazandırılabilmesi için Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacak. Atölyelerimiz bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacak. Bu çerçevedeki eğitimlerimiz de her zaman kapsamlı bir iş birliğiyle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, öğrenmede sadece geleneksel yöntemlerin yeterli olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tasarım-Beceri Atölyeleri, heyecan verici deneyler, istikametler için birer platform olacak. Bilmekten çok, tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler, öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacak. Aynı zamanda atölyeler yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekanlar şeklinde düzenlenecek. Böylece genel eğitim ve öğrenme kavramlarının farklı şekillerde ele alınmasına da yardımcı olacaklar. Zira tasarım disiplinler ötesi bir disiplindir."

Levent Yazıcı, konuşmasının ardından kursa katılan öğretmenlerin düşünce ve taleplerini dinledi.



