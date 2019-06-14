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Taşan dere ördekleri sürükledi

Karabük’ün Yenice ilçesinde 15 dakika etkili olan sağanak yağış sonrası taşan derede ördekler suya kapıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 18:33
Taşan dere ördekleri sürükledi

Karabük’ün Yenice ilçesinde 15 dakika etkili olan sağanak yağış sonrası taşan derede ördekler suya kapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle derede taşmalar meydana geldi. Derenin kenarında bulunan ördeklerin bir kaçının suya kapıldığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Ayrıca aşırı yağıştan dolayı yollarda ve evlerin önlerinde su birikintileri oluştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:33
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