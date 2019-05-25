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Taşan dere ıslah edilmeye başlandı

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde ki aşırı yağışlar ve dağlarda ki karların erimesinden dolayı taşan dere ıslah edilmeye başlandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:56
Taşan dere ıslah edilmeye başlandı

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde ki aşırı yağışlar ve dağlarda ki karların erimesinden dolayı taşan dere ıslah edilmeye başlandı.


Çelikhan Ulubaba Dağındaki karların erimesi ve yağmur yağışının fazla olmasından dolayı kaynaklardan taşan sular Çiğ Deresini taşırarak, akar suyun taşıdığı toprak ve taş parçaları dere yatağını kapattı. Derenin taşması nedeniyle güzergahındaki Mestan, Bağlıca ve Kavak köylerindeki yaklaşık 500 dönümlük araziler su altında kaldı.


Arazileri olan köylüler mağdur olduklarını bildirerek yetkililere durumu bildirdi. Mestan Köyü Muhtarı Doğan Özçalkap, Bağlıca Köyü Muhtarı Erhan Çınar, Kavak Köyü Muhtarı Abuzer İzci, derenin temizlenmesi istedi.


Muhtarların yetkililere durumu bildirmesi ve basın yayın organlarında konunun haber olmasının ardından DSİ iş makinesini göndererek dere ıslahına başladı. çalışmaların Kavak köyünden başladığı ve daha sonra Bağlıca ve Mestan’da süreceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:56
  1. doğa

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