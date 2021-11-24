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Siyaset Taş yürekli Taşpınar, Hitler Tanju'nun avukatlığını Oda TV'de yaptı!
Siyaset

Taş yürekli Taşpınar, Hitler Tanju'nun avukatlığını Oda TV'de yaptı!

Karanlık Oda'dan Caner Taşpınar, göçmenlere yönelik "ayrımcı" ifadeleri ve üslubu ile bir "ahlak" sorunu haline gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatlığına soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:59:00 - 2021-11-24 20:03:30
Taş yürekli Taşpınar, Hitler Tanju'nun avukatlığını Oda TV'de yaptı!

 Yeniakit.com.tr 

Oda TV, göçmen vatandaşlara yönelik "ayrımcı" ifadeleri ile Türkiye'nin ahlak sorunu haline gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatlığına soyundu.

Hem ırkçı hem ahlaksız!

Göçmen vatandaşların "su faturalarını" on katına çıkaracağını duyurduktan sonra kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaşan Tanju Özcan, bununla yetinmeyerek birkaç ay sonra da "nikah ücretinin" göçmenlere özel nikah ücretinin 100 bin lira yapılacağını söyledi. Irkçı ifadelerle göçmenleri hedef alan Özcan, karanlık Oda'dan Caner Taşpınar'a verdiği röportajda, ahlaksızca Yeni Akit gazetesini hedef aldı.

'Antiemperyalist bir adamım'

Tepki çeken açıklamalarından sonra, "Annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Kur'an ve hadis okuyorum." gibi sözlere sığınıp en sonunda da "Sürçü lisan ettiysek affola." diyen Tanju Özcan, Oda TV'yı karşısında görünce, cesaretlenerek söylem değiştirdi:

"Tatlı su solcuları, toplumdan kopuk solcular her zaman oldu. Bunlar toplumu tanımayan insanlar, sokağa bile çıkmayan insanlar… Entel dantel takımı diyorum bunlar için… Halkla teması olmayan insanlar… Bakıyorum basına, kendini solcu diye tanımlayanlara, ‘ırkçı, faşist’ bilmem ne… Ben ırkçı, faşist falan değilim. Ben antiemperyalist bir adamım, ülkenin bekası için mücadele eden bir insanım."

"Yeni Akit gazetesi sizi manşetine taşıyıp 'Bolu’nun Hitler’i' dedi. Yeni Şafak’ın hedefindeydiniz. Bu manşetleri görünce ne hissettiniz?" diye sorulan Bolu Belediye Başkanı ırkçı Tanju Özcan, ahlaksız ifadelerle Akit Medya Grubu'nu hedef aldı.

Yeni Akit gazetesinin Tanju Özcan hakkındaki tespiti bugün sürmanşette yer aldı.


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