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Taş ve Bağ’dan istişare toplantıları

Erzurum’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Baş Müfettişleri Cevat Taş ile Kemal Bağ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı şube, ilçe ve yurt müdürleri ile istişare toplantıları yaptı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:49
Taş ve Bağ’dan istişare toplantıları

Erzurum’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Baş Müfettişleri Cevat Taş ile Kemal Bağ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı şube, ilçe ve yurt müdürleri ile istişare toplantıları yaptı.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Baş Müfettişleri Cevat Taş ile Kemal Bağ’ı ağırlıyor.


Yeni Hükümet Sistemi’nin devreye girmesi ile birlikte Kıredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birleştirilmişti.


Bu birleşmenin ardından Erzurum’a gelen Baş Müfettişler Cevat Taş ile Kemal Bağ, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri ve gençlik merkezleri müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.


Üçbinlik Buz Hokeyi Salonu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda görüş alış verişinde bulunuldu.


KYK ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün birleşmesinden dolayı eksi ve artıların konuşularak tartışıldığı istişare toplantısında. Taş ve Bağ, İl Müdürü Taşkesenligil ile şube müdürlerinin görüş ve düşüncelerini aldı.


Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantıda Baş Müfettişler Cevat Taş ile Kemal Bağ bol bol not aldılar.


Toplantının ardından objektiflere poz veren Baş Müfettişler Cevat Taş ile Kemal Bağ, Erzurum’daki gezi ve incelemelerine devam etti. Taş ve Bağ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesisler ile yurtlarda da incelemelerde bulunacaklar.


İstişare toplantılarını çok önemsediklerini belirten Baş Müfettiş Cevat Taş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Baş Müfettişleri olarak, KYK’nın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz ile birleşmesinden sonra sistemin işleyişini yerinde görmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak için buradayız. İnanıyoruz ki, bu toplantılar oldukça yararlı ve faydalı geçmiştir. İstişare toplantısının ardından tesislerimizi ve yurtlarımızı da ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:49
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