Taş fırınlarda imece lezzeti

Bartın Belediyesi tarafından kent kültürünü ve geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla mahallelere yapılan taş fırınlar yoğun ilgi görüyor.

2011 yılında uygulanmaya başlanan proje ile birçok noktaya yapılan taş fırınlarda kadınlar yöreye ait çeşitli hamur işi yemekler yapma imkânı buluyorlar.Kent kültürünü ve geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla yapılan taş fırınlar birlik, beraberlik, yardımlaşma dayanışma gibi duygularında pekiştirilmesi açısından büyük önem arz ediyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Taş fırınlar şehrimizin geleneksel değerleridir. Eskiden mahalle aralarında taş fırınlar vardı. Mahalle sakinleri bir araya gelerek imece usulüyle bu taş fırınları kullanırlardı.Buralarda baklavalar, gözlemeler, ekmekler yapılırdı. Bu kültürümüzü kaybetmemek adına 2011 yılında itibaren mahallelerimize taş fırınlar yapmaya başladık. Bugüne kadar hizmete sunduğumuz taş fırınlar özellikle hanımefendiler tarafından büyük ilgi gördü. İnşa ettiğimiz taş fırınlardan istifade eden vatandaşlarımızın övgülerine mahzar olmak da bizleri son derece mutlu ediyor. Birlik, beraberlik, yardımlaşma dayanışma gibi duyguları da pekiştiren bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.