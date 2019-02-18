Taş fırında pide ziyafeti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi tarafından Karaköy Mahallesi’ne yapılan taş fırında pide pişiren mahalle sakinlerinin davetine katıldı.

Karaköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar Bartın Belediyesi tarafından Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak girişine yapılan Taş Fırında pide pişirip Belediye Başkanı Cemal Akın’ı davet ederek ziyafetle sürpriz yaptılar. Davetleri için mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Cemal Akın, kente ait geleneksel değerleri yaşatmak için ellerinden gelen tüm çalışmaları yürüttüklerini, yapılan çalışmaların halkın hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Akın açıklamasında “Belediye olarak bir taraftan daha modern, daha güzel, bir Bartın için hizmet vererek vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıran çalışmalar gerçekleştirirken bir taraftan da tarihi ve kültürel güzellikleri ön plana çıkararak geleneksel değerleri yaşatacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz.Bu bağlamada mahallelerimize yapmış olduğumuz taş fırınlarımızdan halkımızın istifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Birlik, beraberlik, yardımlaşma dayanışma gibi duyguları da pekiştiren bu geleneğimizi günümüzde de tıpkı eski günlerde olduğu gibi kent genelinde sürdürmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada halkımızın emrine amade olup, gece gündüz demeden çalışarak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.