THY- Euroleague
0553 313 94 23

Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep

Hatay'da, geleneksel yöntem olan beygir gücüyle çevrilen taş değirmende ezilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Farklı lezzeti ve aromasıyla büyük talep gören doğal zeytinyağları, yorucu ve zahmetli yapım aşamasından sonra kilosu 50 liradan satışa sunuluyor - Geleneksel yöntemle zeytinyağı üreten Sabahattin Çelik:- "Son yıllarda çok fazla talep olmaya başladı. Kendimiz de yurt dışına gönderiyoruz özellikle Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Fransa'da müşterilerimiz var"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:22
Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, beygir gücüyle çevrilen taş değirmende zeytinlerin ezilmesiyle elde edilen doğal zeytinyağı, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden müşterilere satılıyor.

Halkının hemen hemen hepsinin ekmek kapıları olan zeytinin simge haline geldiği Altınözü ilçesinde yaşamlarını sürdüren Sabahattin ve Janet Çelik çifti, dedelerinden öğrendikleri geleneksel yöntemlerle "su zeyti" veya "su yağı" diye bilinen doğal zeytinyağını üretiyor.

Meşakkatli bir süreçte hazırlanan yağları elde etmek için topladıkları zeytinlerin en iyilerini ayırarak dede yadigarı taş değirmenin içerisine koyan çift, öğütme işlemini gerçekleştiriyor.

Beygir gücüyle çevrilen yaklaşık bir tonluk değirmenin altında saatlerce ezilen zeytinler, kürek yardımıyla varillere dolduruluyor.

Varillerde dinlenen parçalanmış taneler, bir süre sonra odun ateşinde ılık hale getirilen suda yıkanarak elle sıkılıyor. Suya karışan yağlar yüzeye çıkınca yine elle alınarak süzgeçlerden geçirilip bidonlarına dökülüyor.

Zahmetli yapım aşamasının ardından satışa hazır hale getirilen ve tamamen doğal olarak elde edilen yağlar, kilosu 50 liradan başta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden olmak üzere yurt dışındaki müşterilere gönderiliyor.

Zeytinyağı üreticisi Sabahattin Çelik, (52), AA muhabirine, çocukluğundan beri zeytinyağını geleneksel yöntemle elde ettiklerini ve kazançlarını bu şekilde sağladıklarını anlattı.

Doğal zeytinyağının, rafine zeytinyağlarından daha lezzetli olduğunu savunan Çelik, "Bu kolay bir iş değil, yapımı günlerce sürüyor ve meşakkatli. Bu, binlerce yıldır yapılan bir sıkım ve en doğal, çok lezzetli bir yöntem. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok, tamamen organik." dedi.

Yıllık üretimlerinin zeytinlerin verimine göre 7-8 ton arasında gerçekleştiğini kaydeden Çelik, bu yıl da üretime yeni başladıklarını ve bereketli bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.

Ürettiklerinin bir bölümünü yurt dışına sattıklarını ifade eden Çelik, "Çoğunlukla tüccarlara satıyoruz, onlar da yurt dışındaki alıcılarına gönderir. Son yıllarda çok fazla talep olmaya başladı. Kendimiz de yurt dışına gönderiyoruz özellikle Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Fransa'da müşterilerimiz var." diye konuştu.

Fiyatın diğer rafine zeytinyağlarına göre yüksek olduğunu, bunun da lezzeti ve zahmetinden kaynaklandığını aktaran Çelik, "Ayrıca diğer zeytinyağlarında 100 kilogram zeytinden 20 kilogram yağ çıkarken bizim yöntemimizde 12-13 kilogram yağ çıkar, daha az verir bu yüzden de pahalı." ifadesini kullandı.

Janet Çelik de zeytinyağlarının lezzetini "tadına bakıp yiyen, doymaz" şeklinde yorumlayarak hiçbir zaman müşteri sıkıntısı yaşamadıklarını anlattı.

Müşterilerden Erdinç Edipoğlu da daha sağlıklı beslenmek için hiçbir makineden geçmeden doğal yolla elde edilen zeytinyağını tercih ettiğini kaydetti.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:22
  1. beygir
  2. değirmen
  3. Gelenek
  4. geleneksel
  5. Hatay
  6. zeytin
  7. zeytin yağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta tren kazası
    1. Sivas'ta tren kazası
    2. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
    3. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
    4. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    5. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    6. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    7. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    8. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    9. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    10. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    11. Elazığ'da sahte içki operasyonu
    12. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    13. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
    14. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
    15. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
    16. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    17. Reyhanlı saldırısının planlayıcısına..
    18. Didim'deki Apollon Tapınağı'nda oluşan..
    19. Multinet Up ayrıcalıkları Zorlu..
    20. İstanbul Sancaktepe'de askeri..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor