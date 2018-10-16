Taş atılıyor yalanıyla kapattılar! İsrail’den okula kilit

Terörist İsrail’in Filistinlilere yönelik keyfi uygulamaları ve zulmü sürüyor... İsrail makamları, işgal altındaki Batı Yaka’nın Nablus kentinde öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir liseyi kapattı.

Filistin yönetimine bağlı Güney Nablus Bölgesi Eğitim Müdürü Nasır Ebu Kereş, Filistin yönetimine bağlı İsrail ile Koordinasyon İdaresi’nin İsrail askeri yönetiminin, El-Leben Es-Saviye lisesinin kapatılması kararını tebliğ ettiğini söyledi.

İsrail’in öğrencilerin taş attıkları iddiasıyla okulu kapattığını vurgulayan Ebu Kereş, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve gerçeklikle örtüşmediğini belirtti.

Okulun bahçesine almadılar

Ebu Kereş, kapatma kararıyla 450 öğrencinin eğitimden mahrum kalacağını, İsrail’in bu kararına karşı resmi makamlar nezdinde çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gece alınan kapatma kararı sonrası dün sabah okullarına gelen öğrenciler snıflarına girip ders yapmak istedi ancak katil İsrail askerleri kapısına kilit vurdukları okulun bahçesine bile öğrencileri ve yakınlarını sokmadı. Öğrencilerin direnmesi üzerine plastik mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale eden siyonistler birçok öğrencinin fenalaşmasına da neden oldu. İşgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki El-Leben Es-Saviye Lisesi, daha önce Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ve askerlerin pek çok kez baskınına maruz kalmıştı.

Katil yahudilere işlem yok

El-Leben Es-Saviye lisesinde eğitim gören birçok öğrenci kendilerini okullarından alıkoyan terörist İsrail’in kendilerine yönelik saldırıları görmezden geldiğini, hatta Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına askerlerin destek verdiğini söyledi.

Bu arada önceki gün bir Yahudi kadının iki Filistinliyi ezmesi ve 4 gün önce de terörist Yahudilerin taşlayarak arabasındaki Aişe Talal Radi’yi şehit etmesi olaylarına ilişkin ise şimdiye dek bir adım atılmadı.