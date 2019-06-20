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Taş Ankara heykeli emanete alındı

Çankaya Belediyesi tarafından başlatılan Sakarya Caddesi Yenileme Projesi kapsamında BEDAŞ’ın gerçekleştirdiği aydınlatma tesisatı alt yapı çalışması dolayısıyla Taş Ankara heykeli emanete alındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:46
Taş Ankara heykeli emanete alındı

Çankaya Belediyesi tarafından başlatılan Sakarya Caddesi Yenileme Projesi kapsamında BEDAŞ’ın gerçekleştirdiği aydınlatma tesisatı alt yapı çalışması dolayısıyla Taş Ankara heykeli emanete alındı. Heykel, proje tamamlanınca Sakarya Caddesi’nde yerini alacak.


Sakarya Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı. BEDAŞ’ın gerçekleştirdiği aydınlatma tesisatı alt yapı çalışmaları kapsamında Sakarya Caddesi’nde bulunan Taş Ankara Heykeli ile yer yer konumlanan ahşap heykeller emanete alındı. Ankaralılar için özel bir öneme sahip Taş Ankara Heykel,i yenileme projesi tamamlanınca Sakarya Caddesi’nde yerini alacak.


Başkentlilerin en yoğun kullandığı Kızılay merkezde Sakarya ve Yüksel Caddeleri ile Karanfil ve Konur Sokakları kapsayan yenileme çalışması, Sakarya Caddesi’ndeki heykellerin emanete alınmasıyla başlamış oldu. BEDAŞ’ın aydınlatma direkleri tesisatı döşemesi ve mevcut aydınlatma direklerinin yenilemesi ile başlayan çalışmalarda, Sakarya Caddesi’nin zemin ve peyzajı tamamen değişecek. Proje çerçevesinde yapılacak çalışmalar, Sakarya Caddesi esnafı ile bir toplantı yapılarak paylaşıldı. Toplantıda esnafın önerileri de alındı.


Yenileme çalışmaları Mithatpaşa Caddesi girişinden başlayarak metro çıkışına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yaya için ayrılan bölümlerin granit ve bazalt taş döşeneceği yenileme çalışmasında, araçlar için ayrılan bölüme ise renkli desenli asfalt kaldırım yapılacak. Bölgedeki mevcut ağaçlar korunurken, ilave olarak büyük ağaçlar dikilecek. Oturma birimlerinin artırılacağı yenileme projesinde engelli rampası da standartlara uygun hale getirilecek.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:46
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