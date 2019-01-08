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Tartıştığı öğretmenini tabancayla yaraladı

Afyonkarahisar'da lise ikinci sınıf öğrencisi, tartıştığı öğretmenini, gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı

08 Ocak 2019 Salı 11:03
Tartıştığı öğretmenini tabancayla yaraladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da lise ikinci sınıf öğrencisi, tartıştığı öğretmenini, gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla bacaklarından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde okuyan lise ikinci sınıf öğrencisi M.A, okulda öğretmeni Cengizhan Özlü ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, devamsızlığı olduğu öğrenilen M.A. gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla, öğretmeni Özlü'nün bacaklarına ateş etti.

Silah seslerini duyan okul yöneticilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A, polis ekiplerince gözaltına aldındı. Olayın ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Çok sayıda öğrenci velisi haberi aldıktan sonra okula geldi. Velilerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:03
  1. Afyonkarahisar
  2. öğretmenin tabancayla vurdu

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