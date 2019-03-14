Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Afyonkarahisar’da bir kişi daha önceden husumetli olduğu komşusunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay; bugün saat sabah saatlerinde Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Abdil Çetiner (62), daha önce aralarında husumet olan komşusu Hidayet Adak (58) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Çetiner evinden aldığı av tüfeği ile Adak’ın evine gitti. Adak ile tartışmaya devam eden Çetiner, yanında getirdiği av tüfeği ile Adak’ı evinin bahçesinde vurarak öldürdü. Göğüs kısmına iki kurşun isabet eden Adak, olay yerinde yaşamını yitirirken, Çetiner ise İl Jandarma Komutanlığına giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.