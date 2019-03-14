0553 313 94 23

Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Afyonkarahisar’da bir kişi daha önceden husumetli olduğu komşusunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

14 Mart 2019 Perşembe 14:14
Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Afyonkarahisar’da bir kişi daha önceden husumetli olduğu komşusunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.


Olay; bugün saat sabah saatlerinde Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Abdil Çetiner (62), daha önce aralarında husumet olan komşusu Hidayet Adak (58) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Çetiner evinden aldığı av tüfeği ile Adak’ın evine gitti. Adak ile tartışmaya devam eden Çetiner, yanında getirdiği av tüfeği ile Adak’ı evinin bahçesinde vurarak öldürdü. Göğüs kısmına iki kurşun isabet eden Adak, olay yerinde yaşamını yitirirken, Çetiner ise İl Jandarma Komutanlığına giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "En gerçek en doğru anket sandıktan çıkan sonuçtur"
    1. "En gerçek en doğru anket sandıktan..
    2. "Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5..
    3. DSP Genel Başkanı Aksakal: "31 Mart..
    4. Genel Sekreter Gökçe: "Önceliğimiz iki..
    5. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    6. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    7. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    8. İran’da boru hattında patlama
    9. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    10. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    11. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    12. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    13. İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla..
    14. Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp..
    15. İki gün üst üste intihara teşebbüs etti
    16. "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"
    17. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
    18. İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu..
    19. Başkan Can vatandaşlara projelerini..
    20. "Suriye'de Anayasa Komitesi'nde son..
    21. TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20..
    22. İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye..
    23. YDS giriş belgeleri erişime açıldı
    24. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika,..
    25. Sigara, obezite ve yüksek tansiyon..
    26. Sektör Türkiye'de gelişiyor! İşe yeni..
    27. Başkan Fadıloğlu hekim adaylarıyla..
    28. Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle..
    29. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    30. Yılmaz’dan gençlere ’TeknoToroslar’..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!