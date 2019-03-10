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Tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda 1 kişi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

10 Mart 2019 Pazar 23:51
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda 1 kişi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.


Olay, saat 20.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan G. (30) kardeşi Hülya G.’yi iş çıkışı almak için Tarihi Kemeraltı Çarşına geldi. Turan G. kardeşini beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan G. tartıştığı kişi tarafından bıçakla karnından yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Turan G. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Turan G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, polis ekipleri Turan G.’yi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:51
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