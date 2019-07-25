Tartıştığı kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

SAMSUN (AA) - Samsun'da tartıştığı kayınpederinin parmağını bıçakla koparan kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, E.C. merkez Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle kayınpederi V.V. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C. kayınpederi V.V'nin parmağını bıçaklayarak kopardı. 112 Acil Servis ekiplerince kopan parmağı buzla koruma altına alınan V.V. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan E.C. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



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