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Tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:19
Tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana geldi.


Meryem D. (31) ile eşi Ahmet D. (42) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Meryem D. evden uzaklaştı. Ahmet D. ise iddiaya göre, elinde tüfekle karısı Meryem D.’yi takip ederek onu başından vurdu. Karısını vuran koca Ahmet D. olay sonrası polis ekiplerini arayarak eşini tüfekle vurduğunu ve kendi imkanlarıyla hastaneye götüreceğini bildirdi. Koca Ahmet D. tüfekle vurarak ağır yaraladığı eşi Meryem D.’yi otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine getirdi. Burada kocasının tüfeğinden çıkan mermi ile ağır yaralanan MeryemD.’ye sağlık görevlileri hemen müdahale ederken şüpheli koca Ahmet D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Öte yandan, olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri Ahmet ve Meryem D. çiftinin oğulları Yunus D.’den (12) de olay hakkında bilgi aldı.


Kocası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Meryem D., Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:19
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