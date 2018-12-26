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Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı komşuları tarafıdan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:03
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kocası gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle H.C. ile karısı S.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, karısını bıçakladı.

Sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi, daha sonra eve girerek H.C'yi etkisiz hale getirdi.

Komşuları H.C'yi eve gelen polis ekiplerine teslim ederken, sağlık ekipleri de S.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:03
  1. Adana
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  3. cinayet
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