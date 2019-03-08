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Tartıştığı karısını bıçakla ağır yaraladı

Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen koca, evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralandı.

08 Mart 2019 Cuma 16:02
Tartıştığı karısını bıçakla ağır yaraladı

Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen koca, evinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaralandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen M.Ç. (42), tartıştığı karısı N.Ç.’yi (43) sol karın boşluğundan, sırtından ve parmağından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Kışla Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.’nin 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:02
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