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Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Ankara'da tartıştığı iş arkadaşının otomobilini kullandığı araçla çarparak durduran kişi silahla ateş ederek kaçtı

26 Mart 2019 Salı 05:38
Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı iş arkadaşının otomobilini kullandığı araçla çarparak durduran kişi silahla ateş açarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat Bulvarı'ndan çevre yolu istikametine giden Önder Y'nin kullandığı 06 BHZ 100 plakalı otomobili takip eden 06 FL 8451 plakalı araçtaki üç kişi havaya ateş açtı.

Paniğe kapılan Önder Y. ara sokaklardan kaçmaya çalışırken telefonla arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Bir süre devam eden kovalamaca sonucu peşindeki araç Önder Y'nin kullandığı otomobili 1488. Cadde'de önüne geçerek durdurdu.

Bu sırada Önder Y'nin manevra yapmaya çalıştığı sırada önündeki araç geri vitese takarak hızla otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken araçtan inen üç kişiden biri Önder Y'nin bulunduğu otomobilin sağ ön kapısındaki camdan içeriye iki el ateş etti.

- Ateş eden kişinin tartıştığı iş arkadaşı olduğunu fark etti

Ateş eden kişinin bir süre önce tartıştığı iş arkadaşı Cemal Ö. olduğunu fark eden Önder Y. olaydan yara almadan kurtuldu.

Bu arada Önder Y'nin arkadaşlarının olay yerine geldiğini gören Cemal Ö. ve beraberindekiler araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan araçtaki üç kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de yaptıkları incelemede otomobilin yanında iki boş kovan bulurken, mermilerin araçtaki döşemelere isabet ettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 05:38
  1. Ankara
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