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Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı

23 Kasım 2018 Cuma 16:03
Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde tartıştığı eşi Emine D'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra gözaltına alınan Çetin D'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dün, Çetin D. 3 çocuğunun annesi Emine D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, evi terk etmeye çalışan eşini pompalı tüfekle öldürmüştü. Olayın ardından Çetin D. jandarmaya teslim olmuştu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:03
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