Tartıştığı damadının parmağını bıçakla koparan kayınpeder tutuklandı26 Temmuz 2019 Cuma 15:16
SAMSUN (AA) - Samsun'da tartıştığı damadının parmağını bıçakla koparan kayınpeder tutuklandı.
Merkez Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde tartıştığı damadı V.V'nin bıçakla parmağını koparan E.C'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
İlçede dün E.C. tartıştığı damadı V.V'nin parmağını bıçaklayarak koparmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince kopan parmağı buzla koruma altına alınan V.V. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan E.C. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.
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