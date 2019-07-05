Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sırasında saçmaların isabet ettiği bir başka kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolu Hasan Şekerci Meydanı’nda meydana gelen olayda, 44 yaşındaki B.B. ile oğlu 21 yaşındaki L.B. arasındaki ekonomik nedenlerle tartışma başladı. Tartışmanın ardından olay yerinden giden ve elinde pompalı tüfekle geri dönen L.B., bir beyaz eşya mağazasının önünde babasına ateş açtı. Olay sırasında baba B.B. elinden ve ayağından, saçmaların isabet ettiği İ.Y. isimli bir kişi ise ayağından hafif şekilde yaralandı. B.B. ve İ.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Olayın ardından babasını vuran ve bir kişiyi de yaralayan L.B. kaçarak, kayıplara karıştı. Polis ekipleri L.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.