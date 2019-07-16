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Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

16 Temmuz 2019 Salı 11:10
Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra cesedini dere yatağına atan şüpheli tutuklandı.

Kent merkezine bağlı Altaş köyünde yaşayan Bekir T, evde tartıştığı babası Mehmet T'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, babasını öldürdükten sonra cesedini köyde dere yatağına atan Bekir T'yi gözaltına aldı.

Bekir T, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet T'nin cesedi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:10
  1. Altaş köyü
  2. Ardahan
  3. Babasını Öldürdü
  4. dere yatağı
  5. tartışma

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