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Karaköy'de her satırı korkunç olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını şişeyle kesti!

Karaköy’de yabancı uyruklu bir şahıs çıkan tartışma sonucu arkadaşının boğazını şişeyle kesti.

06 Ekim 2019 Pazar 11:36
Karaköy'de her satırı korkunç olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını şişeyle kesti!

Tüyler ürperten olay, saat 22.30 civarı Beyoğlu Karaköy’de bulunan vapur iskelesinde gerçekleşti. İddiaya göre, arkadaş olan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi iskeleye gelerek oturmaya başladı. Bir süre burada alkol alan ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu kişi elinde bulunan şişeyi kırarak tartıştığı arkadaşının boğazını kesti.

Kanlar içinde yere yığıldı

Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını yaralayan kişi olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından boğazı kesilen kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 11:36
  1. Karaköy

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    cehapenin parkları, sahilleri,dogayı, kırları çağdaşlık adı altında meyhaneye çevirdiği masum içkisi; su testisi su yolunda kırılmış.

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