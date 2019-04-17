Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçakladı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak ortasında tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak ortasında tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı.



Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir genç, kimliği belirlenemeyen arkadaşı ile sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan genç, arkadaşını bıçakladı. Karnından yaralanan genç kanlar içinde kalırken, kimliği belirsiz şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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