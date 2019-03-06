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Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa’da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:49
Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa’da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde yaşandı. Abdullah Fırat (18) ve arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Fırat arkadaşı tarafından bıçaklandı. Ağır şekilde yaralanan Fırat, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah Fırat doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:49
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