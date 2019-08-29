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Tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Ordu'da annesini boğarak öldüren kişi gözaltına alındı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Tartıştığı annesini boğarak öldürdü

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde, Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından annesini boğarak öldüren Mert K, yakınlarını arayarak annesinin fenalaştığını söyledi. Eve gelen yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Meryem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Meryem K'nin cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meryem K'nin otopsisinde, boynunda iz olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, durumu polise bildirdi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Mert K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Mert K, adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
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