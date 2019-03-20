Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü Mersin'de anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan Selim Demirci (33), akşam saatlerinde eve döndüğünde annesi Ayni (55) ve babası Gaffar Demirci (60) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demirci, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bekleyen zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü. Zanlının sorgusu devam ediyor.

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