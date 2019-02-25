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Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece kulübünde tartıştığı akrabalarından 1kişiyi silahla öldürüp 2’sini yaralayan şahıs tutuklandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece kulübünde tartıştığı akrabalarından 1kişiyi silahla öldürüp 2’sini yaralayan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde 24 Şubat tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sinan Y. isimli bir şahıs, Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam’ın bulunduğu gece kulübüne gitti. Mekanda husumetli olduğu akrabalarını gören Sinan Y., 3 kişinin olduğu masaya giderek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Sinan Y., yanında taşıdığı silahı çekerek 3 kişiye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. geldiği otomobille kaçtı.


Başından vurularak ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Sinan Y. ise, Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptığı aracını terk ederek kaçtı. Bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edilen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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