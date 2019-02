Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahsın aralarında husumet olan akrabalarından 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi yaraladığı gece kulübündeki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Şubat tarihinde gece saatlerinde İzmit’in Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Y., Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam’ın bulunduğu gece kulübüne gitti. Mekanda husumetli olduğu akrabalarını gören Sinan Y., 3 kişinin olduğu masaya giderek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Sinan Y., yanında taşıdığı silahı çekerek 3 kişiye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. geldiği otomobille kaçtı.

Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Başından vurularak ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Sinan Y. ise, Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptığı aracını terk ederek kaçtı. Bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edilen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, şahsın gece kulübünde 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı saldırıda yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Gece kulübünde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda saldırı anı öncesinde vatandaşların sohbet ettikleri görülüyor. Şahsın içeri girerek akrabalarına ateş ediyor ve olay anında büyük panik yaşayan vatandaşlar masaların altlarına saklanarak kendilerini korumaya çalışıyor. şahı ise dışarı çıkarak kaçıyor.