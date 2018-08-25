Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!

Dehşete düşüren olay Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emre B.isimli şahıs ile ismi belirlenemeyen bir kişi iddiaya göre, alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan bir dönerciden döner bıçağını alarak, Emre B.'yi kovalamaya başladı. Emre B. bir cep telefonu bayiine kaçtı. Döner bıçaklı saldırgan da cep telefonu bayine girerek Emre B'ye bıçakla vurmaya başladı.Saldırgan vatandaşların gözü önünde Emre B.'nin kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı. Eli kesilen Emre B. acılar içinde yardım bekledi. Tüm yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs dönercinin tezgahında hızlıca döner bıçağını alıyor. Ardından cep telefonu bayiine giriyor. Saldırgan şahsı yaraladıktan sonra kaçarken, kolu bilekten kesilen Emre B. kanlar içinde dışarı çıkıyor.