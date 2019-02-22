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Tartışmalı ’Venezuela Yardım Konseri’ başladı

Kolombiya-Venezuela sınırındaki Cucuta şehrinde organize edilen ve tartışmalara yol açan ’Venezuela Yardım Konseri’ başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 23:34
Tartışmalı ’Venezuela Yardım Konseri’ başladı

Kolombiya-Venezuela sınırındaki Cucuta şehrinde organize edilen ve tartışmalara yol açan ’Venezuela Yardım Konseri’ başladı. Konserde sahne alan gruplar ve şarkıcıların ortak görüşü ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Venezuela’ya yapılan yardımları ülkeye girmesine izin vermesi olarak kaydedildi.



Kolombiya-Venezuela sınırında organize edilen ve dünya kamuoyunda tartışmalara yol açan ’Venezuela Yardım Konseri’ başladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Venezuela’ya yapılan insani yardımların ülkeye sokulmasını talep eden binlerce kişi sınırdaki Cucuta kentinde bir araya geldi. Yardım konserinde sahne alan gruplar ve şarkıcıların ortak görüşü de Maduro’nun yardımların ülkeye girmesine izin vermesi olarak kaydedildi.



“Bu devrim gerçekleşecek ve uzlaşacağız”


Sahneyi ilk çıkan sanatçı El Puma lakabıyla tanınan Venezuelalı José Luis Rodrguez oldu. Şarkıcı, “Latin Amerika’da yeterince diktatör var. Teşekkürler başkan Guaido, Ulusal Meclisi ve muhalifler sayesinde buradayız. Askerlere sesleniyorum. Sokaktaki insanlar sizin kardeşleriniz. Onlara vurmayın, çünkü bu devrim gerçekleşecek ve uzlaşacağız” dedi



“Dünya bizi izliyor: Özgür Venezuela!”


Meksikalı Paulina Rubio ise anons edildiğinde, “Dünya bizi izliyor: Özgür Venezuela!” diye bağırdı. Hayranları tarafından alkışlandı. Arjantinli Diego Torres ise ünlü şarkısı "Color Esperanza"yı söyleyerek "Birleşik bir Latin Amerika" istediğini belirtti. Torres, “Bizler politikacı değiliz, bize ihtiyaç duyan insanlara yakın olan sanatçılarız. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim, iyi bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Haydi Venezuela! Hep beraber başaracağız”


YouTube’da “Celoso” isimli şarkısı 200 milyondan fazla izlenen Lele Pons da, konsere katılanlara, “Haydi Venezuela! Hep beraber başaracağız” şeklinde seslendi. Meksikalı Reik grubu da, "Un ano" adlı şarkısını Venezuela halkına adadı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:34
  1. konser
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