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Tartışmalı bölge olan Durand Hattı'nda çatışma!

Afganistan ile Pakistan arasında Duran Hattı'nda çatışma çıktığı öğrenildi. Afganistan cephesi, çatışmanın sonlandırılması için diplomatik temaslara başladıklarını açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 19:06
Tartışmalı bölge olan Durand Hattı'nda çatışma!

Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Hattı'nda iki ülke sınır birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Sayed Gafur Ahmed Cavid, Pakistan sınır birliklerinin, Afgan topraklarına geçmesinin ardından Afgan sınır birliklerinin uyarı ateşiyle karşılaştığını belirtti.

Karşılıklı çıkan çatışmada can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade eden Cavid, çatışmanın sonlandırılması için diplomatik görüşmelerin başladığını söyledi.

Durand Hattı

Afganistan ile Pakistan arasındaki Kuzeydoğu'dan Güneybatı'ya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlendi.

Pakistan, Durand Hattını uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen, Afganistan bu sınırı hiç tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışma yaşanıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun süredir birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 19:06
  1. Afganistan
  2. Durand Hattı
  3. Pakistan

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