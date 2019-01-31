0553 313 94 23

"Tartışmalı açıklamalar bölgenin barış ve istikrarını olumsuz etkileyecek"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal:- "ABD'nin tartışmalı açıklamaları bölgenin barış ve istikrarını olumsuz etkileyecek"- "Asya Bibi Pakistan'dan ayrılmakta serbesttir"

31 Ocak 2019 Perşembe 15:54
"Tartışmalı açıklamalar bölgenin barış ve istikrarını olumsuz etkileyecek"

İSLAMABAD (AA) - ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından hazırlanan rapora tepki gösteren Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Tartışmalı açıklamalar etkili olacak ve bölgenin barışı ve istikrarını olumsuz yönde etkileyecek." dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, DNI Direktörü Dan Coats tarafından sunulan "ABD İstihbaratı Toplumu Açısından Küresel Tehdit Değerlendirmesi" isimli raporu eleştirdi.

Pakistan'ın raporda teröristlere güvenli bölge olmakla suçlandığını belirten Faysal, iddiaların ilişkilere zarar verir nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Tartışmalı açıklamalar etkili olacak ve bölgenin barışı ve istikrarını olumsuz yönde etkileyecek." diye konuştu.

DNI tarafından hazırlanan raporda Pakistan'ın bölgedeki terör örgütlerini desteklediği iddia edilerek "Militanlar, ABD’nin çıkarları ile Hindistan ve Afganistan’da saldırılar planlamak ve uygulamak için Pakistan’ı güvenli liman olarak kullanmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Pakistan'ın bazı örgütleri siyasi amaçları için kullandığı, kendisine karşı olan örgütlerle ise mücadele ettiği belirtilen raporda, Pakistan'ın terörle mücadeleye yaklaşımının ABD'nin Taliban'a karşı yürüttüğü mücadeleyi ise olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

- "Asya Bibi istediği yere gidebilir"

Faysal, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idamla yargılanıp 9 yıl hapis yattıktan sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Asya Bibi'yle ilgili açıklamada da bulundu.

Bibi'nin serbest bırakılmasının ardından açılan temyiz davasında da Bibi lehine karar alındığını hatırlatan Faysal, "Bibi şu an hala Pakistan'da ve istediği zaman istediği yere gidebilir. Pakistan'dan ayrılmakta serbesttir." dedi,

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan 53 yaşındaki Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Bibi için 2010'da önce yerel mahkeme, ardından da 2014'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı vermiş Anayasa Mahkemesi ise 31 Ekim'de görülen davada Bibi'nin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." ifadesini kullanılmıştı.

Serbest bırakılan Bibi'nin Kanada'ya gideceği iddia ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:54
  1. ABD-Pakistan ilişkileri
  2. Asya Bibi davası
  3. pakistan
  4. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonları ilgilendiren karar! Saat 19:00'a kadar açık...
    1. Milyonları ilgilendiren karar! Saat..
    2. Ricardo Quaresma'ya kötü haber
    3. Döviz kurları
    4. FETÖ yine devrede! İşte DSP planı
    5. AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon..
    6. Futbol: Hazırlık maçı
    7. Shinji Kagawa, İstanbul'da
    8. NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!
    9. İhbarı değerlendiren ekipler tacirlere..
    10. Ruslar NATO uçağını kovaladı
    11. 2019 Asya Kupası finaline doğru
    12. Gazişehir Gaziantep'te Adana Demirspor..
    13. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a..
    14. "Sosyal Girişimcilik Ağı" AB..
    15. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    16. Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
    17. Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları
    18. Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç..
    19. Direğe çarpan otomobil kağıt gibi..
    20. ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek