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Tartışmalara Selçuk Bayraktar da katıldı: Büyük vebaldir

Toplumsal değerleri yok sayan İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyerek halktan büyük tepki toplayan KADEM'in faaliyetlerine ilişkin tartışmalar sürerken, Sümeyye Erdoğan'ın eşi Selçuk Bayraktar'dan da açıklama geldi. Bayraktar eleştirilere, “KADEM ailenin birliği ve korunmasını savunur, Soros projesi iftirası vebaldir.” diye konuştu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:25
Tartışmalara Selçuk Bayraktar da katıldı: Büyük vebaldir

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Yusuf Kaplan’ın attığı tweetlerle gündeme gelen ve halktan tepki almaya devam eden KADEM'e ilişkin tartışmalar büyüyor. Twitter’ı ikiye bölen tartışmalara Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, “KADEM ailenin birliği ve korunmasını savunur, Soros projesi iftirası vebaldir. Müslüman’ın hakkaniyetine yakışmaz. Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

'Yusuf Kaplan Yalnız Değildir' Hashtag'i açtılar

Öte yandan “ToplumsalCinsiyetEşitliği” kavramını hayatımıza sokarak aile bütünlüğünü yıkmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması adına toplantılara katılan KADEM’e tepkiler de devam ediyor. KADEM’in faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, YusufKaplan’ın attığı, “Uyarı/Yorum: Tanzimat’tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması milli güvenlik meselesi haline gelmiştir! Ailenin çözülmesine yol açan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!” tweetine gelen sert eleştiriler sonrasında “YusufKaplanYalnızDeğildir” adıyla hashtag başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:25
  1. Yusuf Kaplan
  2. Selçuk Bayraktar
  3. KADEM
  4. İstanbul Sözleşmesi
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. Aile Bakanlığı

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