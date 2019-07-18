0553 313 94 23

Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu

Adana'da bir kişi, otomobilde tartışan kişilere müdahalede bulununca tabanca ile bacağından vuruldu

18 Temmuz 2019 Perşembe 02:43
Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu

ADANA (AA) - Adana'da otomobilde tartışanlara müdahale eden bir kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlar Y, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, evinin önünde 01 SF 674 plakalı otomobildeki iki kadın ve bir erkeğin tartıştığını görünce duruma müdahale etti.

Bu sırada otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu Çağlar Y, bacağından yaralandı, şüpheliler ise araç ile olay yerinden kaçtı. Çağlar Y'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çağlar Y, Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 4 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 02:43
  1. Adana
  2. silahlı kavga
  3. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı
    1. Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur..
    2. Tartışanlara müdahale edince..
    3. Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet..
    5. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    6. Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını..
    7. BM’den Macaristan’a "göçmen" tepkisi
    8. Sincan Belediyesi’nin AKP’li Meclis..
    9. Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi..
    10. Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp..
    11. Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil..
    12. Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sel,..
    13. Tekirdağ’da korkutan yangın
    14. Şırnak Valisi Aktaş Emniyet Genel..
    15. Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak..
    16. YÖK Atlas tercih robotu | YKS 2019..
    17. Atama Kararları Resmi Gazete’de
    18. Mehmet Aktaş kimdir? Yeni Emniyet..
    19. Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali..
    20. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya..
    21. Ebola salgını nedir? Ebola virüsü..
    22. Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu..
    23. Camiye gelmeyince öldüğü ortaya çıktı
    24. Arap Birliği'nden Sudan'daki anlaşma..
    25. Bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne..
    26. Cinayet zanlısının üzerinden..
    27. Erbil şehidinin kimliği belli oldu
    28. Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık..
    29. Hafter'in Libya'da yasa dışı yollarla..
    30. Oscar ödüllü oyuncu Spacey hakkındaki..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu
    Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    New York Times: Erdoğan'ın tek bir hareketi afallattı!
    New York Times: Erdoğan'ın tek bir hareketi afallattı!