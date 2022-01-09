Tartar nedir, nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi

Steak tartar nedir?

Steak Tartar, çiğ öğütülmüş (kıyılmış) sığır etiveya at etinden yapılan bir et yemeğidir. Genellikle yemek servisinde soğan, kapari, biber, Worcestershire sosu kullanılır. Ayrıca çoğunlukla Steak Tartar, yemeğin üzerine çiğ yumurta sarısı ilave edilerek servis edilir .

Steak tartar malzemeleri nelerdir?

200 gr satır dana kıyma

1 bıldırcın yumurtası

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı deniz tuzu

2 arpacık soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Steak tartar nasıl yapılır?

İlk önce soğan ve maydanozları ince ince kıyıyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz. Ardından başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğuruyoruz. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyoruz. Et kıvama geldiğinde elimizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştiriyoruz. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına diziyoruz. Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.

Ev yapımı mayonez ve tartar sos

Mayonez için:

4 adet yumurta

3 yemek kaşığı sirke

4 su bardağı sıvı yağ

Tuz

Limon suyu var ise hardal

Tartar sos için:

Yarım kilo mayonez

Bir tutam maydanoz

10 adet kornişon turşu

3 diş sarımsak

50 gr kapari

Dereotu

2 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı beyaz biber ya da karabiber

Tartar sos tarifi nasıl yapılır?

Mayonezin hazırlanışı : 4 adet yumurta mikser ya da el ile kabarıncaya kadar çırpılır. 3 yemek kaşığı sirke eklenir. 4 su bardağı yağımız damlalar halinde aralıklı şekilde akıtılır. Katılaşma olunca birkaç damla sirke eklenir ve orta hızda çırpmaya devam edilir. İşlem sonunda tuz ile karabiber eklenir ve karıştırılır. Mayonezimiz hazır ve tartar sosumuz için mayonezin içerisine; maydanoz, dereotu ince ince doğranır. Kapari daha küçültülür. Sarımsak ve turşularımız da küçük küçük doğranır son olarak da limon suyu ve baharatlarımız eklenir. Afiyet olsun.