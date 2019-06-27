Tarsus’un turizm potansiyeli artıyor

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan, Tarsus’ta yapılan kazılarda bulunan 20 cm boyunda insan başı figürünün 6 ay sonra hizmete girecek yeni müze binasında görücüye çıkacağını söyledi.

Tarsus’un eşsiz tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turizm potansiyeli Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’ndaki konferansta ele alındı. Tarsus Belediyesi’nin kuruluşunun 151’nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan “Tarihte Bir Başkent Tarsus”, Arkeolog Hüseyin Adıbelli “Tarsus’ta Turizmin Yeri; Dün, Bugün ve Yarın” konulu birer konuşma yaptı.

Doç. Dr. Deniz Kaplan, Tarsus’un tarihte sınırları Anamur’dan Hatay’a kadar uzanan Kilikya Bölgesi ile Konya (İkonya) ve Karaman’ı da içine alan geniş bir bölgenin başkenti olduğunu belirterek, “Tarsus, Büyük İskender, Antonius ve Kleopatra, Çiçero ve daha birçok kişinin ziyaret edip kaldığı zamanının en önemli kentiydi. İmparator Hadrianus döneminde yapıldığını tahmin ettiğimiz bugünkü adıyla Donuktaş mabedinin yüksekliği 45 metreyi buluyor ve bu bir rekordur. Tarsus’ta yapılan kazılarda çıkan bir çok değerli eser bugün yurtdışında New York, Fransa Luvr, Belçika’da Türkiye’de de İstanbul, Ankara ve Adana müzelerinde sergilenmektedir” dedi.

Mersin Üniversitesi olarak Tarsus ve çevresinde yeni araştırmalar yürüttüklerini ve Tarsus, tarihine ışık tutacak yeni bulgular elde edildiğini söyleyen Kaplan, 20 cm boyunda insan başı figürünün 6 ay sonra hizmete girecek yeni müze binasında görücüye çıkacağını bildirdi.

Arkeolog Hüseyin Adıbelli ise Tarsus’un turizmde harekete geçme yerine halen turizmi tartıştığını ifade ederek, “Tarsus, başka hiçbir kentin sahip olmadığı kadar tarihi ve kültürel zenginliklere sahip. Turizmin gelişmesi için önce yerel yönetimlerin buna sahip çıkması ve çalışma başlatması gerekir” dedi.

Tarsus’un turizmdeki geleceğinin din ve kültür turizmi olduğunu da ifade eden Adıbelli, “Akamete uğrayan Sahil Turizmi Projesi’ne de vurgu yaparak kitle turizminin yerini artık kültür turizmi almıştır. Tarsus tarihi eserlerinin yanı sıra kültürel olarak da çok zengin bir kenttir” diye konuştu.

Ticaret Odası Başkanı Ruhi Koçak ve üyeleri, Belediye, Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri de toplantıyı izledi.